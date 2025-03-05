Новые назначения в военном командовании

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, министр обороны Исраэль Кац утвердил рекомендации начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира о новых назначениях в армейском командовании.

Генерал-майор Янив Асор будет назначен командующим Южным военным округом, сменив генерал-майора Ярона Финкельмана. Асор приступит к исполнению обязанностей на следующей неделе.

Бригадный генерал Ицик Коэн будет повышен в звании до генерал-майора и возглавит оперативное управление генштаба, которое сейчас возглавляет генерал-майор Одед Басюк. Он вступит в должность в ближайшие месяцы.