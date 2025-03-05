x
05 марта 2025
|
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 22:20
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Новые назначения в военном командовании

время публикации: 05 марта 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 21:18
Новые назначения в военном командовании
Oren Ben Hakoon/Flash90

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, министр обороны Исраэль Кац утвердил рекомендации начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира о новых назначениях в армейском командовании.

Генерал-майор Янив Асор будет назначен командующим Южным военным округом, сменив генерал-майора Ярона Финкельмана. Асор приступит к исполнению обязанностей на следующей неделе.

Бригадный генерал Ицик Коэн будет повышен в звании до генерал-майора и возглавит оперативное управление генштаба, которое сейчас возглавляет генерал-майор Одед Басюк. Он вступит в должность в ближайшие месяцы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

Новый глава Генштаба распорядился перепроверить внутренние расследования о провалах 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

Эяль Замир вступил в должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Глава оперативного управления Генштаба Одед Басюк подал в отставку