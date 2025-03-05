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Израиль

Возле дома министра Дермера был задержан вооруженный мужчина

Полиция
Иерусалим
время публикации: 05 марта 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 13:21
Возле дома министра Дермера был задержан вооруженный мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Мужчина, вооруженный ножом, был задержан возле дома министра стратегического планирования Рона Дермера в Иерусалиме. Как сообщает журналист Амит Сегаль, при обыске у подозреваемого был обнаружен пистолет для запуска петард.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 3 марта. Мужчина пытался войти в дом министра, был задержан и разоружен охранниками. По словам задержанного, в прошлом он был заложником и освобожден в ходе "операции Энтеббе".

Проверяется, страдает ли задержанный психическим расстройством.

Израиль
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