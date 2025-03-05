Возле дома министра Дермера был задержан вооруженный мужчина

Мужчина, вооруженный ножом, был задержан возле дома министра стратегического планирования Рона Дермера в Иерусалиме. Как сообщает журналист Амит Сегаль, при обыске у подозреваемого был обнаружен пистолет для запуска петард.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 3 марта. Мужчина пытался войти в дом министра, был задержан и разоружен охранниками. По словам задержанного, в прошлом он был заложником и освобожден в ходе "операции Энтеббе".

Проверяется, страдает ли задержанный психическим расстройством.