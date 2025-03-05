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Израиль

Родственники заложников получат международное признание как пострадавшие от террора

Заложники
ООН
время публикации: 05 марта 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 13:15
Родственники заложников получат международное признание как пострадавшие от террора
AP Photo/Maya Alleruzzo

Специальный докладчик ООН доктор Элис Джилл Эдвардс представит 5 марта специальный отчет, который признает семьи похищенных израильтян пострадавшими от психологического террора ХАМАСа, сообщает новостная редакция "Кан".

Это позволит близким заложников начать юридическое преследование ХАМАСа в международных судебных инстанциях. "Кан" отмечает, что речь идет об историческом достижении, ключевую роль в котором сыграл юридический отдел штаба семей заложников.

В декабре 2024 года Эдвардс посетила Израиль. Она побывала в поселках, расположенных на границе с Газой, а также встретилась с освобожденными заложниками и семьями похищенных.

"Физические и психологические страдания заложников и их близких подпадают под определение пытки", – отмечается в отчете. Приводятся и примеры – например, когда ХАМАС публикует видео заложников с предложением "угадать", кто из них по-прежнему в живых, а также использование тел как инструментов давления.

Израиль
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