Родственники заложников получат международное признание как пострадавшие от террора

Специальный докладчик ООН доктор Элис Джилл Эдвардс представит 5 марта специальный отчет, который признает семьи похищенных израильтян пострадавшими от психологического террора ХАМАСа, сообщает новостная редакция "Кан".

Это позволит близким заложников начать юридическое преследование ХАМАСа в международных судебных инстанциях. "Кан" отмечает, что речь идет об историческом достижении, ключевую роль в котором сыграл юридический отдел штаба семей заложников.

В декабре 2024 года Эдвардс посетила Израиль. Она побывала в поселках, расположенных на границе с Газой, а также встретилась с освобожденными заложниками и семьями похищенных.

"Физические и психологические страдания заложников и их близких подпадают под определение пытки", – отмечается в отчете. Приводятся и примеры – например, когда ХАМАС публикует видео заложников с предложением "угадать", кто из них по-прежнему в живых, а также использование тел как инструментов давления.