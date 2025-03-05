ЦАХАЛ подтвердил авиаудар по цели на юго-западе Ливана

ЦАХАЛ подтверждает, что сегодня, 5 марта, был нанесен авиаудар по нескольким подозреваемым, которые загружали оружие в автомобили в районе Ан-Накуры на юго-западе Ливана.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Рас ан-Накуры.

4 марта на юге Ливана в результате атаки БПЛА был ликвидирован командир военно-морского подразделения "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы") Хадар Саид Хашам.