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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил авиаудар по цели на юго-западе Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 марта 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 15:14
ЦАХАЛ подтвердил авиаудар по цели на юго-западе Ливана
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ подтверждает, что сегодня, 5 марта, был нанесен авиаудар по нескольким подозреваемым, которые загружали оружие в автомобили в районе Ан-Накуры на юго-западе Ливана.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Рас ан-Накуры.

4 марта на юге Ливана в результате атаки БПЛА был ликвидирован командир военно-морского подразделения "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы") Хадар Саид Хашам.

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