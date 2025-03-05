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Израиль

Сотни пострадавших 7 октября 2023 года требуют миллиарды шекелей от ПА и ООП

Террористы
Суд
ХАМАС
Палестинская администрация
ФАТХ
время публикации: 05 марта 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 13:50
Сотни пострадавших 7 октября 2023 года требуют миллиарды шекелей от ПА и ООП
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Более 500 израильтян, пострадавших в "черную субботу" 7 октября 2023 года, подали коллективный иск в суд на Палестинскую администрацию, Организацию освобождения Палестины (ООП) и министра по делам заключенных Кадуру Фареса, требуя возмещения в размере 4,5 млрд шекелей "за их прямую и косвенную ответственность за резню и за то, что предшествовало войне", сообщает сайт 13-го канала.

Иск был подан в окружной суд в Иерусалиме юридической фирмой адвоката доктора Гидеона Фишера.

Судя по публикации, Фарес стал одним из ответчиков по этому иску, так как именно его ведомство отвечало "за механизм перевода платежей террористам "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) и их семьям за их прямое участие в подготовке и финансировании террористов 7.10".

В иске подробно описываются приготовления ПА и ООП в период с 2018 по 2023 год, "которые включали совместные учения и подготовку в секторе Газы в сотрудничестве с "Бригадами мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), а также совместные операции различных террористических группировок в Газе и то, как террористы проходили военную подготовку в палестинских учебных заведениях, управляемых ХАМАСом и финансируемых Палестинской администрацией.

Адвокат Фишер отметил, что это первый подобный иск в Израиле. Ранее три похожих иска были поданы в США.

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