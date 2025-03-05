Эли Коэн: "Военный контроль в Газе будет в руках Израиля"

Министр национальных инфраструктур Эли Коэн заявил, выступая в Кнессете, что после окончания войны военный контроль в секторе Газы останется в руках Израиля.

"Там не будет ни Аббаса, ни ХАМАСа. Только Израиль будет контролировать ситуацию в сфере безопасности в Газе", – добавил Коэн.

Он сказал также, что все цели войны, заявленные военно-политическим кабинетом, будут достигнуты. "Мы вернем всех заложников, а ХАМАСа в Газе после войны не будет", – сказал Коэн.