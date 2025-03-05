x
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эли Коэн: "Военный контроль в Газе будет в руках Израиля"

Кнессет
Правительство
время публикации: 05 марта 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 12:22
Эли Коэн: "Военный контроль в Газе будет в руках Израиля"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальных инфраструктур Эли Коэн заявил, выступая в Кнессете, что после окончания войны военный контроль в секторе Газы останется в руках Израиля.

"Там не будет ни Аббаса, ни ХАМАСа. Только Израиль будет контролировать ситуацию в сфере безопасности в Газе", – добавил Коэн.

Он сказал также, что все цели войны, заявленные военно-политическим кабинетом, будут достигнуты. "Мы вернем всех заложников, а ХАМАСа в Газе после войны не будет", – сказал Коэн.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook