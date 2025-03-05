Ликвидация лидера боевиков ХАМАСа в Дженине. Видео

ЦАХАЛ и МАГАВ опубликовали видео, на котором показаны действия в ходе операции в Дженине, в результате которого 4 марта ликвидировали местного лидера боевиков ХАМАСа Исера Саади и еще одного террориста.

Судя по публикуемым данным, в операции были задействованы бойцы пограничного спецназа ЯМАС ("псевдоарабы") и бойцы бригады "Менаше".

Были конфискованы автоматическая винтовка М16, пистолет и другое оружие.

Кроме того, были задержаны трое разыскиваемых за террор.