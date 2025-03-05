x
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидация лидера боевиков ХАМАСа в Дженине. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
Полиция
время публикации: 05 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 12:19
Ликвидация лидера боевиков ХАМАСа в Дженине. Видео
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и МАГАВ опубликовали видео, на котором показаны действия в ходе операции в Дженине, в результате которого 4 марта ликвидировали местного лидера боевиков ХАМАСа Исера Саади и еще одного террориста.

Судя по публикуемым данным, в операции были задействованы бойцы пограничного спецназа ЯМАС ("псевдоарабы") и бойцы бригады "Менаше".

Были конфискованы автоматическая винтовка М16, пистолет и другое оружие.

Кроме того, были задержаны трое разыскиваемых за террор.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

В Дженине ликвидирован лидер боевиков ХАМАСа