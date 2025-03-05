Ликвидация лидера боевиков ХАМАСа в Дженине. Видео
время публикации: 05 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 12:19
ЦАХАЛ и МАГАВ опубликовали видео, на котором показаны действия в ходе операции в Дженине, в результате которого 4 марта ликвидировали местного лидера боевиков ХАМАСа Исера Саади и еще одного террориста.
Судя по публикуемым данным, в операции были задействованы бойцы пограничного спецназа ЯМАС ("псевдоарабы") и бойцы бригады "Менаше".
Были конфискованы автоматическая винтовка М16, пистолет и другое оружие.
Кроме того, были задержаны трое разыскиваемых за террор.
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