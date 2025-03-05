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Израиль

Министр юстиции объявил о начале процесса увольнения Гали Баарав-Миары

Ярив Левин
время публикации: 05 марта 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 20:23
Министр юстиции объявил о начале процесса увольнения Гали Баарав-Миары
Yonatan Sindel/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин обратился к секретарю правительства Йоси Фуксу с письмом о намерении объявить вотум недоверия юридическому советнику правительства. По сути, речь идет о начале процесса отстранения Гали Баарав-Миара от должности.

По словам Левина, Баарав-Миара регулярно и систематически "загрязняет политизацией институт юридического советника правительства".

По мнению министра юстиции, юридический советник утратил объективность и превратился в политический инструмент, который всеми силами пытается воспрепятствовать шагам правительства, используя мотивы "юридической неприемлемости" в случаях, когда для этого нет реальных оснований.

Отметим, что правительство не имеет полномочий уволить юридического советника правительства.

Если правительство заявит о своем недоверии юридическому советнику, оно должно будет сформировать комиссию по отбору кандидатов. Затем комиссии должны быть представлены доводы в пользу смены юридического советника. Лишь эта комиссия может принять окончательное решение.

Израиль
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