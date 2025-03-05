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Израиль

Стрельба в Яффо, один человек ранен

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 05 марта 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 20:12
Стрельба в Яффо, один человек ранен
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о стрельбе на улице Йефет в Яффо. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" раненого (примерно 20 лет), его состояние медиками оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, ведется розыск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Израиль
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