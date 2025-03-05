Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 марта, температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди, временами с грозами, в основном в центре и на юге страны. Возможны затопления в низинах. Местами туман.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-20, на Голанских высотах – 13-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг-пятницу временами дожди. В субботу дожди прекратятся, переменная облачность.