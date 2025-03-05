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Израиль

Семеро израильтян, выживших в плену ХАМАСа, будут присутствовать на речи Трампа перед Конгрессом

США
Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 05 марта 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 00:59
Семеро израильтян, выживших в плену ХАМАСа, будут присутствовать на речи Трампа перед Конгрессом
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Семеро израильтян, освобожденных из плена ХАМАСа, в сопровождении своих близких прибыли в Вашингтон. По информации Ynet, часть членов этой группы будут присутствовать на выступлении Дональда Трампа перед двумя палатами Конгресса. Выступление президента США состоится в 04:00 по израильскому времени.

В США находятся Эли Шараби, Омер Шем-Тов, Яир Горн, Авива и Кит Сигал, Дорон Штейнбрехер и Наама Леви. Штаб семей похищенных, сообщая об этой поездке, указал, что экс-заложники встретятся с представителями правительства США, также ожидается, что их примет президент. В настоящее время расписанием Дональда Трампа, который занят подготовкой к выступлению перед законодателями и переговорами, связанными с Украиной, такая встреча не предусмотрена, однако приглашающей стороной прилагаются усилия для того, чтобы встречу организовать.

В штабе семей похищенных говорят о том, что выжившие в плену ХАМАСа приехали в США, чтобы поблагодарить администрацию Трампа за его бескомпромиссную приверженность возвращению всех заложников из плена, рассказать о пережитом ужасе в туннелях ХАМАСа.

Ожидается, что семьи граждан США, побывавших в плену ХАМАСа, примут участие в выступлении Трампа перед Конгрессом, к ним присоединятся Яир Горн, Авива и Кит Сигал.

По информации The Guardian, выдержки из интервью Эли Шараби, которое он дал вскоре после освобождения из плена 12-му каналу израильского телевидения, были показаны с английскими субтитрами Дональду Трампу, и это произвело на него сильное впечатление. Эли Шараби получил приглашение в Белый дом.

Шарон Шараби, брат Эли, рассказал журналистам, что Мириам Адельсон, вдова бизнесмена и инвестора Шелдона Адельсона предоставила им свой самолет для поездки в Вашингтон.

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