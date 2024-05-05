Axios: администрация Байдена приостановила отправку боеприпасов Израилю

Издание Axios со ссылкой на два высокопоставленных источника в Израиле написало в воскресенье, 5 мая, что администрация Байдена на прошлой неделе приостановила отправку боеприпасов Израилю.

В публикации отмечается, что впервые после 7 октября США приостанавливают отправку оружия для израильской армии.

Собеседники издания отметили, что это решение Вашингтона вызвала серьезную озабоченность израильского правительства, которое пытается понять причину задержки.

Axios пишет, что Белый дом отказался комментировать эту информацию. Также не были получены официальные комментарии из канцелярии израильского премьер-министра, госдепартамента и Пентагона.