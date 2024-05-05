Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 мая: всё чаще сообщается об ударах по целям в Рафиахе

В ночь на 5 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Всё чаще сообщается об ударах по целям в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели к югу от Зайтуна, на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аз-Зуайда; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на улице Салах ад-Дин, к северу от Аль-Магази; ЦАХАЛ действовал к востоку от лагеря Аль-Магази; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в восточной части центра сектора.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аш-Шаэр в районе Ас-Салам, к востоку от Рафаха, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Джэнэйна, к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Бахлуль в районе Ас-Салам, к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по еще одной цели к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 5 мая.