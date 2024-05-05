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Израиль

Ливанские СМИ: ЦАХАЛ ночью продолжал обстреливать цели на юге Ливана

время публикации: 05 мая 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 06:49
Ливанские СМИ: ЦАХАЛ ночью продолжал обстреливать цели на юге Ливана
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 5 мая ливанские источники сообщали о продолжающихся ударах ЦАХАЛа по целям в южном Ливане. При этом сообщений об обстрелах израильской территории из Ливана не поступало.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Лабунэ, к югу от Накуры, на юге Ливана.

Кроме того, сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Джабаль Балат, на юге Ливана.

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