Ливанские СМИ: ЦАХАЛ ночью продолжал обстреливать цели на юге Ливана
время публикации: 05 мая 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 06:49
В ночь на 5 мая ливанские источники сообщали о продолжающихся ударах ЦАХАЛа по целям в южном Ливане. При этом сообщений об обстрелах израильской территории из Ливана не поступало.
Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Лабунэ, к югу от Накуры, на юге Ливана.
Кроме того, сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Джабаль Балат, на юге Ливана.
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