Ливанские СМИ: ЦАХАЛ ночью продолжал обстреливать цели на юге Ливана

В ночь на 5 мая ливанские источники сообщали о продолжающихся ударах ЦАХАЛа по целям в южном Ливане. При этом сообщений об обстрелах израильской территории из Ливана не поступало.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Лабунэ, к югу от Накуры, на юге Ливана.

Кроме того, сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Джабаль Балат, на юге Ливана.