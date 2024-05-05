ЦАХАЛ в ночь на 5 мая действовал в районах Шхема, Хеврона, Рамаллы
время публикации: 05 мая 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 06:57
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 мая действовали в Шхеме (в Рафидии) и около Шхема (в Тальфите), около Хеврона (в Сурифе, Байт-Уммаре), около Рамаллы (в Аль-Мугайре).
Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 мая.
Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат на севере Иерусалима.
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