Вечером 5 мая в Израиле начнут отмечать День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй Мировой войны нацистами и их пособниками.

В 10:00 6 мая во всем Израиле прозвучит траурная сирена протяженностью в две минуты.

Управление тылом Израиля ответило на вопросы по поводу сирен в День памяти жертв Холокоста.

1. Сирены в День памяти звучат из тех же громкоговорителей, но звучат по-разному. В отличие от сигналов тревоги, которые имеют нарастающий и нисходящий звук, сирена Дня памяти звучит равномерно.

2. Если во время звука сирены Дня памяти поступит сигнал тревоги, сирена немедленно выключится, и будет активирован нарастающий и нисходящий звуковой сигнал.

3. Если тревога сработала во время массового мероприятия, организаторы обязаны немедленно остановить церемонию и проинформировать аудиторию. Все участники должны лечь на землю и закрыть голову руками. Оставаться лежать на земле в течение 10 минут. Если на церемонии сидячие места и нет возможности лечь на землю – необходимо максимально наклониться, чтобы снизить высоту силуэта своего тела и защитить голову руками. Обратите внимание: при проведении массового мероприятия не бегите в защищенное пространство, поскольку бег всех участников в защищенное пространство может создать давку и скопление людей в проходах, и это может привести к травмам.