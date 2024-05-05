ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех деревнях на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние часы самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе деревень Маркаба, Эт Тайбе, Кфар-Кила, Адайса.

Перечисленные цели были атакованы после того, как утром 5 мая было ВВС ЦАХАЛа разрушили здание "Хизбаллы" в деревне Мейс-эль-Джебель.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в последние часы был зафиксирован запуск около 40 ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены системами ПРО. ЦАХАЛ нанес ответные удары по позициям боевиков.