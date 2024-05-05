ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех деревнях на юге Ливана. Видео
время публикации: 05 мая 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 19:41
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние часы самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе деревень Маркаба, Эт Тайбе, Кфар-Кила, Адайса.
Перечисленные цели были атакованы после того, как утром 5 мая было ВВС ЦАХАЛа разрушили здание "Хизбаллы" в деревне Мейс-эль-Джебель.
Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в последние часы был зафиксирован запуск около 40 ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены системами ПРО. ЦАХАЛ нанес ответные удары по позициям боевиков.
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