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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех деревнях на юге Ливана. Видео

время публикации: 05 мая 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 19:41
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в четырех деревнях на юге Ливана
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние часы самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе деревень Маркаба, Эт Тайбе, Кфар-Кила, Адайса.

Перечисленные цели были атакованы после того, как утром 5 мая было ВВС ЦАХАЛа разрушили здание "Хизбаллы" в деревне Мейс-эль-Джебель.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в последние часы был зафиксирован запуск около 40 ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены системами ПРО. ЦАХАЛ нанес ответные удары по позициям боевиков.

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