Разрешено к публикации: в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" ранены не менее 10 человек

Вечером 5 мая была разрешена к публикации информация о том, что в результате минометного обстрела кибуца и контрольно-пропускного пункта "Керем Шалом" ранены не менее десяти человек.

Сигнал тревоги "Цева Адом" прозвучал в районе кибуца Керем Шалом и КПП на границе с Газой около 13:30, для того, чтобы найти укрытие у находившихся в этом районе было 8 секунд.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что к месту падения снарядов были отправлены машины скорой помощи, реанимационные автомобили и вертолет. Ранены были доставлены в больницу "Сорока".

Согласно данным службы скорой помощи, четыре человека получили ранения от средней тяжести до тяжелых.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о прямом попадании минометного снаряда в дом в кибуце.

ЦАХАЛ заявляет, что КПП "Керем Шалом" на юго-восточной границе сектора Газы, через который проходили гуманитарные грузы, был закрыт после ракетного обстрела. Доставка грузов через КПП приостановлена.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС).