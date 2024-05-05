Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления

В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй мировой войны нацистами и их пособниками.

Главная церемония проходит в Мемориальном комплексе Яд ва-Шем. На ней присутствуют президент Израиля, глава правительства, политики, дипломаты, те, кто уцелели в Холокосте и члены их семей.

В этом году в речах всех выступающих прослеживалась связь между трагедией европейского еврейства и терактами 7 октября 2023 года. При этом все выступавшие подчеркивали, что 7 октября не стало Холокостом для Израиля, потому что еврейский народ больше не беспомощен, у него имеется своя армия, и он ответил на атаку ХАМАСа. О том, что "7 октября – это не Холокост" говорили президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Это не обычный год, и это не обычный День памяти. В этом году наша страна находится в состоянии войны, мы находимся в состоянии войны. Прошло 212 дней с ужасной резни, устроенной ХАМАСом. С того времени мы начали длительную и тяжелую военную кампанию", – с этих слов начал свое выступление президент Ицхак Герцог.

Президент говорил, что в течение десятилетий после Холокоста, израильтяне раз за раз повторяли "Никогда больше" и поклялись, что теперь еврейский народ сможет постоять за себя. И 7 октября, по его словам, не было Холокостом, потому что у евреев есть свое государство и своя армия, которая сейчас сражается за наш национальный дом.

Ицхак Герцог также говорил о необходимости единства при всем разнообразии мнений в израильском обществе. "Нам нельзя позволить разногласиям управлять нами, потому что наши враги ждут этого. Если мы не будем понимать друг друга, мы распадемся на общинные лагеря, и мы перестанем быть единым народом", – сказал он.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу говорил о том, что Израилю приходится бороться не только с ХАМАСом, но и усилившимся антисемитизмом во всем мире. Биньямин Нетаниягу пообещал, что ни один международный форум и никакое международное давление не помешает Израилю защищать себя. "Если Израиль останется один, он будет защищать себя самостоятельно", – заявил Нетаниягу.

Выжившие в Холокосте зажги шесть факелов в память о шести миллионах погибших. Это сделали Арье Эйтани, родившийся в Венгрии в 1927 году, Михаэль Бар-Он, родившийся в 1932 году, Раиса Бродская, которая родилась в 1937 году в Украине, Алегра Гута, родившаяся в 1928 году в Ливии, уроженка Польши Пнина Хефер и родившийся в Сараево в 1928 году Изи Кабильо.

В понедельник, 6 октября, в 10:00 по всему Израилю прозвучит траурная сирена протяженностью в две минуты. Сразу после нее в Яд ва-Шеме пройдет церемония возложения венков. Отметим, что звук сирены памяти отличается от звука сирены "Цева адом". В случае реальной угрозы – сирена выключится и сменится нарастающим и нисходящим сигналом воздушной тревоги, в этом случае необходимо следовать указаниям Управления тылом.

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого есть имя" – депутаты будут зачитывать имена погибших в Холокосте, в том числе о своих близких. Мероприятия, посвященные траурной дате, пройдут и в других мемориальных центрах – таких, как кибуц Лохамей а-Гетаот и кибуц Яд-Мордехай.