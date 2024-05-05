В Израиле прекращено вещание телеканала "Аль-Джазира"

Компании спутникового и кабельного телевидения Hot и Yes в соответствии с решением правительства о закрытии телеканала "Аль-Джазира" убрали его из своей эфирной сетки.

Через несколько часов после того, как правительство утвердило запрет на вещание катарского телеканала, спецназ полиции провел обыск в израильских офисах "Аль-Джазиры", располагавшихся в гостинице "Амбассадор" в Восточном Иерусалиме.

Ассоциация по защите гражданских прав обратилась в Высший суд справедливости с просьбой вынести временный запрет на закрытие телеканала до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем Х-блоге опубликовал сообщение о том, что "Аль-Джазира" прекратила вещание в Израиле на черном фоне.