Тревога в Ариэле. Идет розыск подозреваемых

В 5:55 5 мая в Ариэле сработала тревога. Было объявлено о возможном проникновении террористов. Позже было уточнено, что речь идет о проникновении лиц, совершивших криминальное преступление.

Мэр Ариэля Яир Шетбун сообщил, что около 3 часов ночи было зафиксировано два угона автомобилей. В одном из случаев угонщики сбежали и ведется их розыск в районе Ариэля. Жителей города просят не покидать свои дома.

Полиция заявила: на блокпосту на въезде в Ариэль был остановлен угнанный автомобиль. Угонщика допрашивают. В этом случае нет оснований для беспокойства.

В другом инциденте автомобиль, в котором находились двое подозреваемых, совершивших ограбление в городе Кирьят-Оно, прорвался через контрольно-пропускной пункт в Ариэле. После поисков, проведенных полицией и силами безопасности, транспортное средство было обнаружено. Двое подозреваемых скрылись, и в настоящее время их разыскивают.

"Следует прислушиваться к заявлениям представителей сил безопасности и избегать распространения слухов", – сказано в сообщении полиции.

В 6:25 жители Ариэля получили уведомление, что они могут покидать свои дома. При этом мэрия предупреждает: в городе продолжает действовать режим повышенных мер безопасности, возможны пробки на въезде и выезде из города.