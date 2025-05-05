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Израиль

Внимание, розыск: пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона

время публикации: 05 мая 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 10:38
Внимание, розыск: пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона
НКО "Алут"

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего.

Пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона, он вышел из дома поздно вечером в воскресенье, 4 мая, и сегодня его семья дала разрешение на публикацию информации о его исчезновении. Параллельно с этим были опубликованы объявления НКО "Алут": речь идет о молодом человеке с особыми потребностями.

Приметы пропавшего: рост 190 см, среднего телосложения, карие глаза, каштановые волосы. Был одет в трикотажные шорты песочного цвета, темно-синюю майку с двумя белыми полосками, шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.

Израиль
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