Внимание, розыск: пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона
время публикации: 05 мая 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 10:38
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего.
Пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона, он вышел из дома поздно вечером в воскресенье, 4 мая, и сегодня его семья дала разрешение на публикацию информации о его исчезновении. Параллельно с этим были опубликованы объявления НКО "Алут": речь идет о молодом человеке с особыми потребностями.
Приметы пропавшего: рост 190 см, среднего телосложения, карие глаза, каштановые волосы. Был одет в трикотажные шорты песочного цвета, темно-синюю майку с двумя белыми полосками, шлепанцы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.