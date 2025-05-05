Внимание, розыск: пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего.

Пропал 20-летний Долев Паранта из Ришон ле-Циона, он вышел из дома поздно вечером в воскресенье, 4 мая, и сегодня его семья дала разрешение на публикацию информации о его исчезновении. Параллельно с этим были опубликованы объявления НКО "Алут": речь идет о молодом человеке с особыми потребностями.

Приметы пропавшего: рост 190 см, среднего телосложения, карие глаза, каштановые волосы. Был одет в трикотажные шорты песочного цвета, темно-синюю майку с двумя белыми полосками, шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.