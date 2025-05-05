Разрешено к публикации: в окрестностях сектора Газы погиб резервист

Разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего-резервиста в результате аварии в окрестностях сектора Газы.

Старший сержант резерва Деджен Даниэль Сахало, 41 год, из Реховота, сапер 5067-го батальона Инженерного корпуса, погиб в результате автомобильной аварии в районе Отеф Аза.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 854 военнослужащих ЦАХАЛа.