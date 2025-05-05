Ганц: "Мы создадим правительство национального согласия"

В понедельник, 5 мая, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Нетаниягу продолжает говорить о полной победе. Но люди – не идиоты. Граждане страны знают правду. Израиль побеждает на полях войны, мы раздробили иранскую ось, но полтора года спустя нет никакого плана по сиене власти ХАМАСа в Газе".

"Я понимаю план, представленный начальником генштаба. Но это продолжение военных шагов, которые не сопровождаются политическими шагами. Необходимо вернуть заложников", – подчеркнул Ганц.

"Нынешнее правительство занято тем, что раскалывает народ. Оно занято борьбой с юридическим советником правительства. Они не разделения функций юридического советника хотят, они хотят разделения народа. Только когда мы создадим после выборов правительство национального согласия, начнётся процесс излечения народа, только тогда будет достигнута настоящая победа", – сказал лидер "Махане Мамлахти".

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к законопроекту о разделении функций юридического советника, Ганц заявил: "Это нелегитимное правительство, оно не имеет права заниматься юридическим переворотом. Пусть вернут мандат народу, только после того, как народ скажет свое слово, можно говорить об этом".