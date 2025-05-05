Либерман заявил об "ударе по национальной безопасности"

В понедельник, 5 мая, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Призыв 60 тысяч резервистов и продвижение закона об уклонении от службы – это удар по национальной безопасности".

"Решение, принятое накануне, о расширении военных действий продиктовано политическими интересами. Такого мнения придерживаюсь не только я, такого же мнения придерживаются в генштабе, в ШАБАКе, в "Мосаде". То, что делает сейчас правительство – это война за сохранение власти, не за разгром ХАМАСа. Тот, кто не разгромил ХАМАС за год и семь месяцев, не разгромит ХАМАС даже через семь лет", – сказал лидер НДИ.

"То, что делает сегодня Нетаниягу – это то же самое, что делали страны коалиции в дни Второй мировой войны. Они знали об уничтожении евреев и сознательно не спасали их, решив сначала победить нацизм, а потом спасать евреев. Нетаниягу делает сегодня то же самое. Это политическая война. Сначала надо вернуть заложников, и только потом – уничтожать ХАМАС", – заявил Либерман.