x
05 мая 2025
|
последняя новость: 15:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 15:43
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Либерман заявил об "ударе по национальной безопасности"

Оппозиция
НДИ
Авигдор Либерман
время публикации: 05 мая 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 15:34
Либерман заявил об "ударе по национальной безопасности"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 5 мая, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Призыв 60 тысяч резервистов и продвижение закона об уклонении от службы – это удар по национальной безопасности".

"Решение, принятое накануне, о расширении военных действий продиктовано политическими интересами. Такого мнения придерживаюсь не только я, такого же мнения придерживаются в генштабе, в ШАБАКе, в "Мосаде". То, что делает сейчас правительство – это война за сохранение власти, не за разгром ХАМАСа. Тот, кто не разгромил ХАМАС за год и семь месяцев, не разгромит ХАМАС даже через семь лет", – сказал лидер НДИ.

"То, что делает сегодня Нетаниягу – это то же самое, что делали страны коалиции в дни Второй мировой войны. Они знали об уничтожении евреев и сознательно не спасали их, решив сначала победить нацизм, а потом спасать евреев. Нетаниягу делает сегодня то же самое. Это политическая война. Сначала надо вернуть заложников, и только потом – уничтожать ХАМАС", – заявил Либерман.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook