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Израиль

В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 05 мая 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 11:28
В Газу доставлены еще 10 освобожденных заключенных
Jamal Awad/Flash90

В понедельник, 5 мая, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены 10 освобожденных заключенных – жителей Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора (мужчин от 22 до 54 лет).

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
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