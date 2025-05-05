Юрсоветница требует от правительства расследовать события 7 октября

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу и членам кабинета министров письмо, в котором она указывает на необходимость расследования событий "черной субботы" 7 октября 2023 года на государственном уровне.

Она напоминает, что это уже третье ее обращение по этому вопросу: предыдущие письма она отправляла до того, как правительство по требованию БАГАЦа провело 9 февраля текущего года заседание по вопросу расследования.

Баарав-Миара подчеркивает, что никакие другие механизмы, кроме расследования, не позволяют выяснить причины произошедших событий, расследование важно и в свете общественного дискурса по данному поводу.

После заседания правительства в БАГАЦ был отправлен ответ, в соответствии с которым премьер-министр и члены кабинета министров "считают, что в настоящее время не следует создавать комиссию для расследования, в частности, из-за ситуации с войной". Правительство попросило отсрочку еще на 90 дней, и БАГАЦ постановил, что обновленный ответ должен поступить до 11 мая.

В понедельник, 5 мая, должно состояться дополнительное обсуждение создания государственной комиссии. Юрсоветница указывает, что за эти месяцы обстановка существенно изменилась, и необходимо вновь взвесить этот вопрос.

Баарав-Миара пишет, что если в ближайшем будущем будет принято решение о создании государственной комиссии по расследованию, она начнет работу не ранее чем через несколько месяцев. Большинство военнослужащих и сотрудников служб безопасности, которые должны дать показания, уже дали показания или в скором времени будут освобождены от своих должностей.

В завершении своего письма юридическая советница правительства подчеркивает, что необходимо завершить обсуждение создания комиссии и предоставить БАГАЦу ответ правительства в ближайшее время.