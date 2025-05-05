ЦАХАЛ: на юге Газы были уничтожены ракетные установки ХАМАСа. Видео

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации 4 мая в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, комплекса пусковых установок, готового к запуску ракет по израильской территории.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о ракетных установках террористической организации ХАМАС.

После нанесения удара по цели были зафиксированы вторичные взрывы.