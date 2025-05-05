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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы были уничтожены ракетные установки ХАМАСа. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 мая 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 13:47
ЦАХАЛ: на юге Газы были уничтожены ракетные установки ХАМАСа. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации 4 мая в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, комплекса пусковых установок, готового к запуску ракет по израильской территории.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о ракетных установках террористической организации ХАМАС.

После нанесения удара по цели были зафиксированы вторичные взрывы.

Израиль
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