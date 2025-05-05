Внимание, розыск: пропал 50-летний Каро Кфир из Ашдода

Полиция Израиля просит помощи в розыске 50-летнего Каро Кфира из Ашдода. В последний раз его видели 28 апреля 2025 года на улице Трумпельдор в Ашдоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание примет пропавшего: рост 1.70, худощавый, беззубый, короткие волосы с залысиной. Примерное описание одежды: бордовая футболка и выцветшие джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387222.