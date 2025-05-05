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Израиль

Внимание, розыск: пропал 50-летний Каро Кфир из Ашдода

время публикации: 05 мая 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 12:25
Внимание, розыск: пропал 50-летний Каро Кфир из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 50-летнего Каро Кфира из Ашдода. В последний раз его видели 28 апреля 2025 года на улице Трумпельдор в Ашдоде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание примет пропавшего: рост 1.70, худощавый, беззубый, короткие волосы с залысиной. Примерное описание одежды: бордовая футболка и выцветшие джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387222.

Израиль
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