ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении израильскими самолетами ударов по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа. На атакованном объекте велось производство стратегических боевых средств и осуществлялось их хранение.

Удар был нанесен после того, как ЦАХАЛ зафиксировал активность боевиков на объекте.

Кроме этого, ВВС ЦАХАЛа атаковали объект военной инфраструктуры террористов в районе деревни Сарифа на юге Ливана.

"Активность боевиков на объекте и наличие боевых средств в указанном районе являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении.