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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 05 мая 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 23:23
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении израильскими самолетами ударов по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа. На атакованном объекте велось производство стратегических боевых средств и осуществлялось их хранение.

Удар был нанесен после того, как ЦАХАЛ зафиксировал активность боевиков на объекте.

Кроме этого, ВВС ЦАХАЛа атаковали объект военной инфраструктуры террористов в районе деревни Сарифа на юге Ливана.

"Активность боевиков на объекте и наличие боевых средств в указанном районе являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении.

Израиль
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