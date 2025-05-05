ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа
время публикации: 05 мая 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 23:23
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении израильскими самолетами ударов по военному предприятию "Хизбаллы" в долине Бекаа. На атакованном объекте велось производство стратегических боевых средств и осуществлялось их хранение.
Удар был нанесен после того, как ЦАХАЛ зафиксировал активность боевиков на объекте.
Кроме этого, ВВС ЦАХАЛа атаковали объект военной инфраструктуры террористов в районе деревни Сарифа на юге Ливана.
"Активность боевиков на объекте и наличие боевых средств в указанном районе являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025