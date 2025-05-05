"Аль-Хадат": ХАМАС передал ливанской армии боевика, причастного к обстрелу Израиля

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщил, что ХАМАС передал представителям ливанской армии своего активиста, который принимал участие в запуске ракет по Израилю в марте 2025 года.

Судя по публикации, это произошло вскоре заседания Высшего совета обороны, на котором президент Ливана генерал Жозеф Аун предостерег террористическую организацию ХАМАС от любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе. Высший совет обороны потребовал привлечь к ответственности всех лиц, причастных к запуску ракет с территории Ливана, он подтвердил требование властей ко всем группировкам сдать находящееся в их руках незаконное оружие.

На прошлой неделе телеканал "Аль-Хадат" передавал, что ливанская армия вошла на объекты "Хизбаллы" и конфисковала около 800 ракет, хранившихся в лагере палестинских беженцев на севере Ливана.

1 мая выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что власти Ливана потребовали от представителей ХАМАСа выдать причастных к ракетным обстрелам израильских населенных пунктов Метула и Кирьят-Шмона. Круг лиц причастных к этим обстрелам, а также к хранению ракет и пусковых установок, установлен. Ранее армия Ливана конфисковала ракеты и пусковые установки ХАМАСа.

Информированный источник сообщил редакции "Аш-Шарк аль-Аусат", что в пятницу, 2 мая, вопрос об экстрадиции из Ливана причастных к обстрелам Израиля будет главной темой заседания Высшего совета обороны под председательством президента Жозефа Ауна. Источник добавил, что Совет обсудит ситуацию на юге Ливана в свете приверженности Бейрута выполнению соглашения о прекращении огня и инцидентов, произошедших в последние дни, когда жители не пускают международные силы (UNIFIL) в некоторые деревни. Источник отметил, что следственный отдел Управления разведки ливанской армии в ходе расследований составил список имен членов активистов ХАМАСа, разыскиваемых по обвинению в причастности в обстрелам и все еще находящихся на свободе.

"Аль-Хадат" отмечает, что вопрос о разоружении ХАМАСа и других палестинских группировок в Ливане будет обсуждаться ливанскими властями с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.