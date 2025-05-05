Внимание, розыск: пропал 32-летний Ор Ландау из Петах-Тиквы

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Ора Ландау из Петак-Тиквы. В последний раз его видели 18 апреля 2025 года в Парке Канада. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание примет пропавшего: рост 1.70, худощавый, голубые глаза, каштановые волосы, носит бороду.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.