Внимание, розыск: пропал 32-летний Ор Ландау из Петах-Тиквы
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:31
Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Ора Ландау из Петак-Тиквы. В последний раз его видели 18 апреля 2025 года в Парке Канада. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Описание примет пропавшего: рост 1.70, худощавый, голубые глаза, каштановые волосы, носит бороду.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.