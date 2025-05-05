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Израиль

Внимание, розыск: пропал 32-летний Ор Ландау из Петах-Тиквы

Полиция
Розыск
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:31
Внимание, розыск: пропал 32-летний Ор Ландау из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Ора Ландау из Петак-Тиквы. В последний раз его видели 18 апреля 2025 года в Парке Канада. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание примет пропавшего: рост 1.70, худощавый, голубые глаза, каштановые волосы, носит бороду.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.

Израиль
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