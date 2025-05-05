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Израиль

"Деньги с неба": полиция раскрыла сеть подставных компаний ОПГ "Бакри"

Полиция
время публикации: 05 мая 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 09:07
"Деньги с неба": полиция раскрыла сеть подставных компаний ОПГ "Бакри"
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции и следователи Хайфского и Северного округов Налогового управления провели операцию по задержанию группы подозреваемых в создании сети подставных компаний, через которых отмывались нелегальные доходы криминального клана Бакри.

По данным следствия, задержанные, среди которых – аудитор, отмыли для ОПГ около 800 миллионов шекелей доходов от рэкета, шантажа и другой преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба полиции, прорыв в расследовании произошел, когда в ходе задержания сотрудниками полиции центрального отдела Хайфского округа подозреваемый выкинул из окна наличные деньги на сумму 400 тысяч шекелей.

После четырех месяцев скрытого расследования в Нацерете, Тимрате и Ашкелоне были задержаны 5 подозреваемых, арестованы 6 элитных автомобилей, банковские счета и недвижимость на десятки миллионов шекелей.

Суд продлил арест двух задержанных на неделю и еще двух – на три дня. Пятый подозреваемый будет доставлен в суд в течение дня.

Израиль
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