В Шхеме задержан торговец оружием и тактическим снаряжением
время публикации: 05 мая 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:28
Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции МАГАВ предотвратили торговлю оружием в Шхеме: подозреваемый в незаконной торговле оружием и тактическим снаряжением был задержан, изъяты сотни предметов.
Среди конфискованных тактических и оперативных средств были ножи, электрошокеры, эйрсофт-приводы, баллончики с перцовым газом и многое другое.
Задержанный и конфискованное у него оружие переданы для дальнейшего разбирательства службам безопасности.