В Шхеме задержан торговец оружием и тактическим снаряжением

Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции МАГАВ предотвратили торговлю оружием в Шхеме: подозреваемый в незаконной торговле оружием и тактическим снаряжением был задержан, изъяты сотни предметов.

Среди конфискованных тактических и оперативных средств были ножи, электрошокеры, эйрсофт-приводы, баллончики с перцовым газом и многое другое.

Задержанный и конфискованное у него оружие переданы для дальнейшего разбирательства службам безопасности.