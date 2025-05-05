x
05 мая 2025
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 19:57
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шхеме задержан торговец оружием и тактическим снаряжением

Вооружения
Иудея и Самария
время публикации: 05 мая 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:28
В Шхеме задержан торговец оружием и тактическим снаряжением
Пресс-служба полиции Израиля

Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции МАГАВ предотвратили торговлю оружием в Шхеме: подозреваемый в незаконной торговле оружием и тактическим снаряжением был задержан, изъяты сотни предметов.

Среди конфискованных тактических и оперативных средств были ножи, электрошокеры, эйрсофт-приводы, баллончики с перцовым газом и многое другое.

Задержанный и конфискованное у него оружие переданы для дальнейшего разбирательства службам безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

573-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии