Возле кибуца Алумим обнаружено взрывное устройство иранского производства
время публикации: 05 мая 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:02
Возле въезда в кибуц Алумим полицейскими из отделения в Нетивоте был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
Полицейские саперы подтвердили, что речь идет о тротиловой шашке иранского производства. В полиции полагают, что взрывное устройство было потеряно боевиками ХАМАСа во время атаки на израильские населенные пункты 7 октября 2023 год.
Полицейские саперы обезвредили взрывное устройство.
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