Возле кибуца Алумим обнаружено взрывное устройство иранского производства

Возле въезда в кибуц Алумим полицейскими из отделения в Нетивоте был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

Полицейские саперы подтвердили, что речь идет о тротиловой шашке иранского производства. В полиции полагают, что взрывное устройство было потеряно боевиками ХАМАСа во время атаки на израильские населенные пункты 7 октября 2023 год.

Полицейские саперы обезвредили взрывное устройство.