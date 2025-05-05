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Израиль

Возле кибуца Алумим обнаружено взрывное устройство иранского производства

Иран
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 05 мая 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:02
Возле кибуца Алумим обнаружено взрывное устройство иранского производства
Yossi Zamir/Flash90

Возле въезда в кибуц Алумим полицейскими из отделения в Нетивоте был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

Полицейские саперы подтвердили, что речь идет о тротиловой шашке иранского производства. В полиции полагают, что взрывное устройство было потеряно боевиками ХАМАСа во время атаки на израильские населенные пункты 7 октября 2023 год.

Полицейские саперы обезвредили взрывное устройство.

Израиль
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