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Израиль

Розовое одеяло и уход: в "Сафари" вылечили львенка, найденного полицией. Видео

Животные
время публикации: 05 мая 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 10:01
Розовое одеяло и уход: в "Сафари" вылечили львенка, найденного полицией. Видео
Пресс-служба зоопарка "Сафари"

Маленькая львица, обнаруженная около двух недель назад в Тире, из-за плохого состояния здоровья была доставлена на осмотр и лечение в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане.

"Мы надеялись, что этого больше не произойдет, но еще одна неожиданная гостья прибыла несколько дней назад в нашу больницу, – поделилась пресс-служба зоопарка. – Маленькая львица, по всей видимости, была ввезена в Израиль нелегально. Обнаружили ее на цепи в заброшенном доме. Выглядела малышка нездоровой, поэтому ее привезли на обследование".

По словам представителей зоопарка, львята, которых забирают от родителей в таком юном возрасте и которые не получают соответствующего питания и ухода, страдают от множества проблем со здоровьем. Львенок был помещен в отдельную палату с розовым одеяльцем, чтобы малышке не было одиноко.

Маленькая львица получила жидкости, поддерживающую терапию, витамины и много полезных и вкусных внутренностей животных на обед. Ветеринар больницы Нево Шварц вместе с другими сотрудниками провели львице серию обследований под седацией: она прошла анализы крови, проверку зубов, глаз, лечение от паразитов. Ей сделали необходимые прививки и чипировали ее.

Когда малышка окрепла, ее перевели в "Хай-Парк" в Кирьят-Моцкине к другим львятам, обнаруженным полицией ранее: малышка стала уже пятым контрабандным львенком, доставленным в Израиль. Львы – социальные животные, и для психического здоровья и реабилитации малышам важно находиться с представителями своего вида.

В природу она не сможет вернуться никогда: слишком маленькой ее отняли у матери. Нелегальная торговля дикими животными – очень серьезное преступление, помимо опасности для диких животных в природе, отлов животных, чаще всего детенышей, на продажу причиняет им невероятное количество страданий и боли.

Каждый год в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" поступают тысячи раненых и больных представителей израильской фауны: млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии получают лечение, реабилитацию и возвращаются в дикую природу.

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