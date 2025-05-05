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Израиль

Смотрич: "В эту сессию Кнессета будет утвержден закон о призыве"

Коалиция
Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 05 мая 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 15:56
Смотрич: "В эту сессию Кнессета будет утвержден закон о призыве"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 5 мая, заявил: "Сегодня начинается самая важная сессия Кнессета с начала войны. Перед нами судьбоносные дни. Я говорю однозначно – все наши решения будут приниматься только и исключительно исходя из интересов безопасности государства. Ноль политики".

"Сейчас на повестке дня только один вопрос – есть ли военное решение у проблемы террора. Трудно изменить концепции, закостеневшие за 40 лет все эти исраэли зивы и эяли бен-реувены бегают из студии в студию, пытаясь убедить в том, что победы быть не может", – сказал Смотрич.

"Сегодня ночью на заседании кабинета началось движение в правильную сторону. Когда мы остались в правительстве во время сделки, я говорил, что моим условием остается требование возобновления войны в новой форме. Это то, что происходит", – заявил лидер "Ционут Датит".

"Мы продолжаем пристально следить за тем, какие решения принимаются. Мы продолжаем добиваться полной победы, уничтожения ХАМАСа, и реализации исторического проекта президента Трампа по переселению жителей Газы", – подчеркнул Смотрич.

"Одновременно мы продолжаем принимать решения по улучшению положения резервистов. Те, кто воюют, те, кто жертвуют собой, должны получать раньше всех и больше всех", – сказал министр финансов.

"В эту сессию Кнессета будет утвержден закон о призыве. Этот закон позволит дать ответ на нужды армии, а ультраортодоксам он позволит остаться ультраортодоксами и после военной службы", – заверил лидер партии "Ционут Датит".

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