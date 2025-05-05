Лапид: "Вчерашняя забастовка – только начало"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 5 мая, на заседании фракции заявил: "Кабинет министров утвердил этой ночью расширение операции в секторе Газы. До сих пор никто не знает, каков военный план и что на самом деле означают слова "оккупация сектора". Но одно мы знаем точно: эта война стоит огромных денег. Вопрос – кто за это платит?"

"Во время войны правительство может обратиться к гражданам с просьбой затянуть пояса – но только при одном условии: если оно само делает то же самое. А этого не происходит. Воспитатели и учителя бастовали вчера не только потому, что их зарплаты урезали на 1,2 миллиарда шекелей. Они бастовали потому, что в то же время бюджет ешив был увеличен ровно на те же 1,2 миллиарда. Они бастовали потому, что зарплаты учителей в ультраортодоксальном секторе не урезали ни на шекель. Правительство не имеет права требовать от граждан платить больше налогов и терпеть бесконечные сокращения, пока оно само не урезало ни одного шекеля из коалиционных фондов – той самой политической взятки, которую оно раздаёт себе за счёт израильского среднего класса.

Правительство не имеет права требовать от резервистов жертвовать своими доходами и бизнесами, в то время как не закрыт ни один бесполезный министерский пост. Выдуманное министерство Зеэва Элькина всё ещё обходится в миллионы. Альмог Коэн был назначен заместителем министра, получил кабинет, водителя и бюджет – даже не удосужились определить, по каким вопросам он замминистр. Официально он – заместитель министра по "никаким" делам . Это правительство тратит миллиарды шекелей на политику, делёж должностей, костюмы, водителей и чиновничьи игры, и в то же время повышает налоги, увеличивает дефицит бюджета, урезает финансирование образования наших детей и системы здравоохранения, которая должна справляться с 24 тысячами новых раненых. У них нет на это права. У правительства, которое не трогает деньги для уклонистов и партийных интересов, нет права требовать от граждан всё больше платить, всё больше затягивать пояса", – заявил Лапид.

"Израильский средний класс больше не выдерживает. Ему надоело быть фраером. Ему надоело, что его используют. Вчерашняя забастовка – это только начало. Воспитатели и учителя бастовали не только против сокращений. Они бастовали и против пренебрежения, против эксплуатации, против того, что это правительство не видит в упор своих граждан. Против того, что коалиция пытается повысить зарплаты министрам и депутатам на тысячи шекелей – в то время как у людей забирают их деньги", – подчеркнул лидер оппозиции.

"Сегодня открывается сессия Кнессета. Мы уже видим волну законопроектов от коалиции, у которых одна цель: украсть ещё и ещё из карманов граждан Израиля. Я обещаю гражданам: мы будем бороться изо всех сил, чтобы остановить самую большую кражу в истории государства", – заверил Лапид.