Совет по кино запретил "Синематекам" показывать фильм о войне 1948 года

Совет по кино, работающий при министерстве культуры, уведомил "Синематеки" в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе о том, что фильм "1948: помнить и забыть" не может быть показан в израильских кинотеатрах, так как авторы не обращались за прокатным удостоверением.

Отметим, что именно совет по кино при министерстве культуры отвечает за выдачу прокатных удостоверений.

Сайт "Мако" пишет, что предупреждение было выпущено после обращения правого активиста Шая Глика к председателю совета по кино. Глик утверждает, что картина, являющаяся лауреатом фестиваля документального кино "Док-Авив", представляет собой "кровавый навет" на солдат ЦАХАЛа.

Сайт "Мако" утверждает, до настоящего момента "Синематекам" для проведения показов не требовалось получать разрешения от совета по кино.

Председатель Совета по кино Моше Хазут с этим не согласен. В интервью "Мако", он заявил, что для публичного показа любого фильма, на который продаются билеты, должно быть получено разрешение совета. При этом Хазут отметил, что он сам не видел фильм, а предупреждение было выпущено после получения соответствующего запроса.

По данным "Мако", иерусалимская "Синематека" решила сделать показ фильма бесплатным.

Фильм рассказывает о Войне за независимость, его события развиваются в двух временных плоскостях: в прошлом и настоящем. О прошлом рассказывают письма и дневники участников тех событий, в настоящем - показаны люди, которым важно сохранить память о войне. Режиссер фильма Нета Шошани отнеслась к запрету на показ ее к картины как к "политической цензуре".