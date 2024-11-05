Отец 18-летней Анны Бернштейн убежден, что Викторсон заставил ее работать на Иран

Во вторник, 5 ноября, в окружном суде Тель-Авива состоялось заседание, на котором было оглашено обвинительное заключение против 18-летней Анны Бернштейн из Рамат-Гана, которая вместе с ее 30-летним сожителем Владиславом Викторсоном обвиняется в работе на иранскую разведку.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, на заседание суда приехали родители девушки. Ее отец Игорь в беседе с журналистами выразил убежденность, что вся ответственность лежит на 30-летнем Владиславе Викторсоне, а его дочь действовала под влиянием и по принуждению своего партнера.

Анна Бернштейн обвиняется в контактах с иностранным агентом, порче имущества, сговоре с целью причинения ущерба имуществу и поджоге. Владислав Викторсон, помимо всех вышеперечисленных преступлений, обвиняется также в террористической деятельности и сговоре с целью совершения убийства.

Отец Анны рассказал, что спутник жизни дочери ему не нравился: он был безработным, рассказывал какие-то истории про своего дядю из Хайфы, который якобы оплачивает ему аренду: пара жила в квартире в престижном небоскребе City Tower в Рамат-Гане.

По словам отца девушки, 90-летней бабушке Анны Бернштейн близкие так и не рассказали об аресте внучки: пожилая женщина пережила несколько войн, но родственники боятся, что такой новости она не вынесет. Он также признался, что много лет работает в компании "Эльбит" и не представляет, как появится на работе после всего случившегося.

Напомним, 30-летний Владислав Викторсон и 18-летняя Анна Бернштейн были арестованы несколько недель назад. Владислав репатриировался в Израиль из Беларуси в 2001 году, семилетним ребенком. Анна репатриировалась из Украины в 2017 году, тогда ей было 11 лет. В обвинительном заключении они указаны как "супруги", которые жили сначала вместе в Петах-Тикве, затем – в Рамат-Гане. Судя по публикациям в соцсетях, ранее Викторсон проживал в Беэр-Шеве.

Согласно официальному сообщению, Владислав Викторсон с августа 2024 года общался на иврите, а иногда и на английском в социальных сетях с человеком под ником "Mari Hossi" (судя по тексту обвинения, общение осуществлялось через Telegram). По заданию этого человека подозреваемый наносил граффити, вывешивал листовки (в сообщении прокуратуры уточняется – это было граффити и листовки против премьер-министра Биньямина Нетаниягу – например, "Биби разрушил государство Израиль", "Биби = Гитлер", "Биби устроил заложникам Холокост", "Биби плох для Израиля"), прятал деньги в указанных местах и даже поджигал транспортные средства в районе парка Яркон в Тель-Авиве.

Позже Владиславу было поручено вывести из строя инфраструктуру связи и банкоматы, а также поджечь лес, сообщает полиция. Некоторые из описанных задач были задокументированы (сделаны фото и видео), и за их выполнение было заплачено более 5000 долларов США. От некоторых заданий Владислав отказывался, опасаясь за свое здоровье. По данным следствия, Владислав даже согласился выполнить задание по убийству человека в Израиле и бросить гранату в дом, а впоследствии он был привлечен к закупке оружия, в том числе снайперских винтовок, пистолетов и гранат. Прокуратура сообщает, что он пытался самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Для выполнения своих задач Владислав привлек к работе еще двух граждан, в том числе свою "супругу" Анну Бернштейн, 18 лет, которая принимала участие в выполнении некоторых заданий, заявляет полиция. Кроме того, Владиславу поручили найти дополнительных помощников, которые выполняли бы различные поручения, в частности фотографировали бы демонстрантов во время акций протеста.

В сообщении прокуратуры уточняется: "За каждое граффити, которое обвиняемые нарисовали в Петах-Тикве и Рамат-Гане, они получили от агента 20 долларов – в общей сложности около 2000 долларов. За поджог транспортных средств в парке Яркон обвиняемые получили в общей сложности 1450 долларов в криптовалюте и дополнительную сумму в размере 2850 долларов в качестве аванса за поджог транспортных средств в будущем".

Подчеркивается: обвиняемые знали, что выполняют задания вражеского иностранного агента и занимаются диверсионной и террористической деятельностью.

Другим привлеченным помощником Викторсона был некий Моше Луков, которому он рассказал, что выполняет за деньги задания, получаемые через Telegram. Моше злоумышленники задействовали в качестве водителя. Позже Моше отказался участвовать в этой деятельности, поняв, что за заданиями стоят вражеские спецслужбы.

Постепенно "ставки" росли. В обвинительном заключении сказано, что 22 сентября 2024 года агент предложил обвиняемому застрелить другого человека, "находившегося на пятом этаже здания в Тель-Авиве, за общую сумму 40 тысяч долларов США" (первоначально рассматривался вариант убийства холодным оружием, но Владислав отказался).

На этом этапе агент заявлял, что после совершенного убийства позаботится о погашении долгов обвиняемого, организовав его выезд из Израиля, несмотря на наличие запретительного судебного приказа в отношении обвиняемого. Он пообещал, что Владиславу и Анне организуют встречу "с агентом в России, который позаботится о них для комфортной жизни в другой стране". Убийство совершено не было. Викторсон отказывался убивать из пистолета с глушителем и предлагал совершить убийство с большой дистанции, с помощью винтовки с оптическим прицелом. Но дальше обсуждения это не зашло.

23 сентября 2024 года Викторсон и его сообщники были задержаны.