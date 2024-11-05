Подросток из Тель-Шевы в критическом состоянии после удара током
время публикации: 05 ноября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 18:30
В медпункт в бедуинском поселке Тель-Шева был доставлен в критическом состоянии 17-летний подросток, получивший удар током.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали: когда пострадавшего доставили в медпункт, у него не было пульса и он не дышал. Было принято решение отправить его в больницу "Сорока". Реанимационные мероприятия были начаты по дороге в Беэр-Шеву.
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