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Израиль

Подросток из Тель-Шевы в критическом состоянии после удара током

время публикации: 05 ноября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 18:30
Подросток из Тель-Шевы в критическом состоянии после удара током
Miriam Alster/FLASH90

В медпункт в бедуинском поселке Тель-Шева был доставлен в критическом состоянии 17-летний подросток, получивший удар током.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали: когда пострадавшего доставили в медпункт, у него не было пульса и он не дышал. Было принято решение отправить его в больницу "Сорока". Реанимационные мероприятия были начаты по дороге в Беэр-Шеву.

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