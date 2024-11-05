Нападение в Бат-Яме, молодой человек в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:15 поступило сообщение о нападении на улице Иегуда А-Леви в Бат-Яме.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 22 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.