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Израиль

Нападение в Бат-Яме, молодой человек в тяжелом состоянии

время публикации: 05 ноября 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 18:00
Нападение в Бат-Яме, молодой человек в тяжелом состоянии
Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:15 поступило сообщение о нападении на улице Иегуда А-Леви в Бат-Яме.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 22 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

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