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Израиль

"Офис сутенеров": арестованы 10 подозреваемых в торговле людьми и принуждении к проституции

время публикации: 05 ноября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 15:56
"Офис сутенеров": арестованы 10 подозреваемых в торговле людьми и принуждении к проституции
Пресс-служба полиции Израиля

После длительного и масштабного расследования сотрудники полиции Центрального округа провели масштабный рейд против членов преступной сети, которые курировали "бизнес" по предоставлению секс-услуг.

В ходе рейда были конфискованы десятки автомобилей, огромные суммы денег наличными, которые подозреваемые прятали в различных тайниках, конфисковано различное имущество и заморожены 18 банковских счетов.

По сообщению пресс-службы полиции, семья, проживающая в Гуш-Дане, подозревается в управлении масштабной сетью по торговле женщинами и в ряде сопутствующих преступлений, таких как отмывание денег на общую сумму в десятки миллионов шекелей.

Подозреваемые публиковали объявления о предоставлении секс-услуг по всей стране, обеспечивали доставку проституток к клиентам и курировали весь "бизнес" из своего офиса. Полиция отмечает, что преступная деятельность велась в течение нескольких лет.

Подробности этого громкого расследования будут опубликованы позднее.

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