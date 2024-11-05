"Гаарец": Нетаниягу взвешивает возможность увольнения глав Генштаба и ШАБАКа

Сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьер-министра сообщает, что Нетаниягу взвешивает возможность увольнения начальника Генштаба и главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Сообщение появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта.

Министром обороны назначен Исраэль Кац, пост министра иностранных дел займет Гидеон Саар.