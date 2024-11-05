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Израиль

"Гаарец": Нетаниягу взвешивает возможность увольнения глав Генштаба и ШАБАКа

время публикации: 05 ноября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 21:19
Ронен Бар, глава ШАБАК
Chaim Goldberg/Flash90

Сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьер-министра сообщает, что Нетаниягу взвешивает возможность увольнения начальника Генштаба и главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Сообщение появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта.

Министром обороны назначен Исраэль Кац, пост министра иностранных дел займет Гидеон Саар.

Израиль
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