"Гаарец": Нетаниягу взвешивает возможность увольнения глав Генштаба и ШАБАКа
время публикации: 05 ноября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 21:19
Сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьер-министра сообщает, что Нетаниягу взвешивает возможность увольнения начальника Генштаба и главы Общей службы безопасности (ШАБАК).
Сообщение появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта.
Министром обороны назначен Исраэль Кац, пост министра иностранных дел займет Гидеон Саар.