Биньямин Нетаниягу отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта
время публикации: 05 ноября 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 20:17
Радиостанция "Кан Бет" передала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Канцелярия главы правительства эту информацию подтвердила.
Министром обороны назначен Исраэль Кац, пост министра иностранных дел займет Гидеон Саар.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал специальное заявление, в котором объяснил причины своего шага.
"В разгар войны, как никогда важна атмосфера доверия между премьер-министром и министром обороны. На первых этапах войны такая атмосфера царила, и была плодотворная совместная работа. В последние месяцы доверие между мной и министром обороны дало трещину", - говорится в заявлении главы правительства.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 марта 2023