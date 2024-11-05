Радиостанция "Кан Бет" передала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Канцелярия главы правительства эту информацию подтвердила.

Министром обороны назначен Исраэль Кац, пост министра иностранных дел займет Гидеон Саар.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал специальное заявление, в котором объяснил причины своего шага.

"В разгар войны, как никогда важна атмосфера доверия между премьер-министром и министром обороны. На первых этапах войны такая атмосфера царила, и была плодотворная совместная работа. В последние месяцы доверие между мной и министром обороны дало трещину", - говорится в заявлении главы правительства.