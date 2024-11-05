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Израиль

СМИ: коалиция просит продлить финансирование яслей на три месяца

время публикации: 05 ноября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 12:58
СМИ: коалиция просит продлить финансирование яслей на три месяца
Yonatan Sindel/Flash90

Коалиция обратилась к юридическому советнику правительства с просьбой продлить срок финансирования яслей для детей учащихся йешив на три месяца. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.

Согласно опубликованной им информации, за это время в коалиции попытаются найти решение разногласий по поводу законопроекта.

Тем временем, коалиционный кризис продолжается. "Яадут а-Тора" требует вынести на голосование законопроект о финансировании яслей. Это требование поступило, несмотря на то, что в настоящий момент у коалиции нет большинства для утверждения законопроекта.

В "Яадут а-Тора" поясняют, что таким способом надеются повлиять на решение депутатов, намеревающихся голосовать против законопроекта.

Израиль
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