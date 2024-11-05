"Закон о яслях": у коалиции нет большинства, ультраортодоксы угрожают возмездием

В коалиции взвешивают возможность не выносить на голосование законопроект о финансировании яслей.

Этот законопроект, представленный депутатом Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора"), должен был рассматриваться Кнессетом 6 ноября в предварительном чтении.

Однако все больше и больше депутатов заявляют, что не проголосуют за законопроект, и в настоящий момент, у него нет большинства.

Утром 5 ноября депутаты Моше Соломон и Охад Таль (оба от партии "Ционут Датит") заявили, что проголосуют против. Ранее аналогичное заявление сделал глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), а также депутат Кнессета Дан Илуз от той же партии. На фоне утраты большинства, в "Ликуде" взвешивают возможность отложить голосование.

В "Яадут а-Тора" в свою очередь, заявляют, что коалиционные проблемы их не беспокоят. "Это проблема коалиции, не наша. Нетаниягу обещал утвердить законопроект, и это то, что он должен сделать", - заявляют в среде ашкеназских ультраортодоксов.

Источники в партии Гольдкнопфа заявили, что прекратят голосовать с коалицией, если законопроект не будет продвигаться. В ШАС заявили, что не намерены присоединяться к санкциям против коалиции.