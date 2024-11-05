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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5.11.2024: операции около Тубаса и около Дженина

время публикации: 05 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 06:23
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5.11.2024: операции около Тубаса и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 ноября действовали около Тубаса (в Тамуне, Аль-Фараа), в Кабатии (к югу от Дженина), в Калькилии.

Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 ноября.

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