Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5.11.2024: операции около Тубаса и около Дженина
время публикации: 05 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 06:23
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 ноября действовали около Тубаса (в Тамуне, Аль-Фараа), в Кабатии (к югу от Дженина), в Калькилии.
Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 ноября.
Ссылки по теме