Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 ноября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен слабый дождь, преимущественно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 14-24, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 19-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-24, на Голанских высотах – 13-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В среду-четверг ожидается повышение температуры, хамсин. В пятницу температура немного понизится.