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Израиль

"Кешет-12": ЦАХАЛ завершил расследование подозрений на утечку информации перед "резней 7 октября"

время публикации: 05 ноября 2024 г., 00:57 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 01:05
"Кешет-12": ЦАХАЛ завершил расследование подозрений на утечку информации перед "резней 7 октября"
AP Photo/Yousef Masoud

Проведенное армией расследование не подтвердило подозрения на наличие предателей внутри ЦАХАЛа, от которых перед атакой 7 октября ХАМАС получил подробные сведения о военных объектах. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил телеканал "Кешет-12".

По данным телеканала, расследование обстоятельств утечки секретных данных накануне 7 октября 2023 года завершено, его результаты в ближайшие дни будут переданы начальнику Генштаба и министру обороны.

Телеканал отмечает, что источники, знакомые с документом, отмечают, что расследование было обстоятельным, и оно раскрывает тяжелые упущения в сфере информационной безопасности.

Авторы отчета пришли к выводу, что ХАМАСу удалось собрать обширные данные о ЦАХАЛе и военных объектах благодаря взлому мобильных телефонов военнослужащих, а также анализу информации, публикуемой военнослужащими без контроля и цензурных ограничений в социальных сетях и других открытых источниках. Анализируя опубликованные данные, ХАМАС выявил множество уязвимых мест ЦАХАЛа для последующей атаки.

Кроме того, как сообщает телеканал "Кешет-12", в ходе расследования выяснилось, что часть технического оборудования, закупленного армией у внешних поставщиков, было взломано. В качестве примера в сюжете, показанном 12-м телеканалом, говорилось о камерах наблюдения китайского производства, установленных на военных базах, которые на одном из этапов поставки могли быть взломаны.

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